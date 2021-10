Rete idrica, Albanese: 'Acqua potabile dai rubinetti del centro storico'

L'acqua del centro storico è potabile. A certificare questo dato sono le analisi condotte dai tecnici del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria. L'esito favorevole dei campioni prelevati, analizzati dal Laboratorio bionaturalistico e chimico dell'Arpacal di Reggio Calabria che garantiscono la salubrità dell'acqua cittadina, riguarda in modo particolare le zone comprese nelle seguenti vie della città: viale Boccioni, via Benassai, via Cardinale Portanova, Piazza De Nava, via Palamolla, via Nino Bixio, via Marsala, via San Francesco da Paola, Largo Morisani e prolungamento Aschenez.

Acqua potabile in centro storico: interviene l'assessore Albanese