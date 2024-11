Ad Amantea l’iniziativa di Coldiretti sui giovani imprenditori

Martedì 23 febbraio p.v. dalle 9,30 al “Centro Congressi La Principessa” a Campora San Giovanni – Amantea(CS) si svolgerà una importante e significativa iniziativa della Coldiretti Calabria. Il tema, in una fase decisiva di avvio dei fondi comunitari con la pubblicazione dei bandi, è di grande interesse e attualità. “I giovani con la filiera agricola italiana, il territorio e il cibo protagonisti dei fondi comunitari 2014-20120”. Coldiretti continua a guardare avanti intensificano l’impegno verso i giovani imprenditori-manager per una agricoltura innovativa con la concreta opportunità professionale rappresentata dal lavoro nel settore agricolo ed agroalimentare che non viene più vissuta soltanto da chi di quel mondo è già parte per motivi familiari. “Il fatto che ormai molti giovani si avvicinino con decisione a questa professione è davvero un’inversione di tendenza di grande rilevanza – spiega Pietro Molinaro presidente di Coldiretti Calabria – un fatto che testimonia la consapevolezza sempre maggiore che la nuova generazione fa di questa scelta un preciso stile di vita, che risponde a valori sani di crescita e sviluppo personale e dell’economia, a favore delle famiglie, dei cittadini consumatori, della sana alimentazione e dell’ambiente”. “Constatiamo quindi con enorme piacere – continua – il progresso, il coraggio e le idee innovative dei giovani imprenditori, la loro sempre più forte valenza professionale, che li vede impegnati in un’agricoltura nuova e moderna che è quella del Progetto Coldiretti. La giornata sarà imperniata su interventi di esperti con un confronto in diretta con i giovani. E’ prevista la presenza di importanti rappresentanti delle Istituzioni.