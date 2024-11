Ad Ecolandia l’evento formativo “Insieme per sperimentare comunità…”

Si terrà domani, mercoledi 25 maggio, con inizio alle ore 10,15 presso il parco Ecolandia nel quartiere Arghillà una conferenza stampa di promozione dei contenuti dell’iniziativa denominata “Insieme per sperimentare comunità, difendere l’ambiente e migliorare noi stessi” che vedrà come attori chiave un gruppo di minori del circuito della giustizia minorile seguiti dall’Ufficio di Servizio Sociale del Dipartimento della Giustizia Minorile.

L’evento formativo è promosso in partenariato tra l’Associazione Civitas Solis di Locri, l’USSM del Dipartimento per la Giustizia Minorile di Reggio Calabria, il Parco Ecolandia e l’ITT Panella Vallauri, e rientra all’interno del progetto quadro «Giovani leaders del cambiamento», sostenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Gioventù, nell’ambito del Pac giovani del non profit.

Alla conferenza interverranno l’Assessore Regionale al lavoro e alle politiche sociali, Federica Roccisano, il direttore di Civitas Solis, Francesco Mollace, la direttrice dell’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni, dott.ssa Giuseppina Garreffa, il direttore del Parco Ecolandia Piero Milasi. Ai 32 giovani coinvolti verrà richiesto di realizzare in piena autonomia un intervento da loro progettato di utilità sociale all’interno del parco, da realizzare con un approccio cooperativo in team.