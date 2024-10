Addio a Gebbia, il cordoglio della FIP Calabria e del presidente Surace: ‘Un maestro di sport e di vita’

La Reggio Calabria sportiva è scossa dalla notizia della scomparsa di Gaetano Gebbia, allenatore, scopritore di talenti e figura cardine del basket in riva allo Stretto.

Sulle pagine social della Fip Calabria il presidente Paolo Surace ricorda così coach Gaetano Gebbia.

“Un maestro di sport e di vita. Quando ci fermiamo un attimo e pensiamo a Gaetano Gebbia le parole sport e vita emergono con una forza dirompente. All’interno di un curriculum sportivo straordinario dove tutti ricordiamo giustamente Ginobili, la Viola, il settore squadre nazionali e tanto altro, il filo conduttore, per il giocatore Nba come per il ragazzino dell’under 13, era sempre lo sviluppo della persona, dell’uomo. Ha dedicato una vita alla crescita dei giovani cestisti ed oggi tutti, sia chi ha fatto in seguito una mirabile carriera sportiva ma anche coloro che hanno intrapreso altre strade professionali, lo ricordano come un maestro….di sport e di vita appunto. Rigoroso, coerente ma soprattutto chiaro e responsabile verso gli altri. Grazie di tutto Gaetano”.