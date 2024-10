L’addio a Gebbia, Falcomatà: ‘Oggi siamo tutti più soli. Reggio Calabria perde un gigante, una bandiera’

Anche il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà sulla propria pagina social, ha voluto ricordare Gaetano Gebbia, andato via troppo presto:

“Qualche mese fa avevamo condiviso l’idea di dedicare il playground del Tempietto a Kobe Bryant, ne eri talmente entusiasta da assicurarti che il campo non fosse solo pitturato ma fosse passata la resina.

E prima ancora al waterfront il monumento dedicato a Massimo Mazzetto, l’intitolazione del PalaBenvenuti, la targa alla Palestra di Archi dedicata a Nuccio Geri, la “Reunion” in videoconferenza della Viola dei record durante la pandemia e tanto altro.

Oggi siamo tutti più soli. Reggio Calabria perde un gigante, una bandiera. Noi tutti perdiamo un amico.

Gaetano era un pozzo di ricordi e di emozioni, ma era anche pieno di idee e progetti per il futuro. Se riguardo la chat con lui era un continuo susseguirsi di proposte, idee, suggerimenti.

Caro Gaetano, la tua vita è stata testimonianza quotidiana di amore sincero e incondizionato per la nostra città, che è stata la tua città e lo sarà per sempre.

Reggio Calabria non ti dimenticherà.

Buon viaggio coach“.