Addio ad Armin Wolf, storico tedesco innamorato della Calabria

Si è spento a Francoforte, all’età di 90 anni, Armin Wolf, noto storico, ricercatore e docente presso l’Università tedesca di Heidelberg, nonché autore di svariati testi, tra cui “Ulisse in Italia”. La copiosa produzione di libri e ricerche scientifiche merita uno spazio dedicato di approfondimento. In queste righe piace piuttosto sottolineare il legame che il prof. Armin Wolf e la sua signora Inge hanno avuto con la città di Squillace.

Squillace, luogo dell’anima

Inizialmente oggetto di studio, Squillace è presto diventata il luogo dell’anima per la coppia tedesca al punto da diventare, per lunghi tratti dell’anno, anche la loro casa. Nel giardino della loro abitazione, sita nei pressi del castello normanno, da cui si gode di un’emozionante vista dell’intero golfo di Squillace, sono state seppellite le ceneri della signora Inge, scomparsa negli anni scorsi e medesimo destino, per sua espressa e ferma volontà, avverrà nei prossimi giorni, con le ceneri del prof. Wolf.

Gli omaggi della città di Squillace

Sono particolarmente lieto di aver promosso, durante il periodo in cui ho ricoperto il ruolo di assessore alla programmazione e turismo del comune di Squillace, due importanti eventi per il giusto riconoscimento sociale al prestigio dell’eminentissimo docente di fama internazionale. In entrambi i casi, una preziosa collaborazione è stata assicurata dal prof. Salvatore Mongiardo, anch’egli appassionato studioso di storia della Calabria ed amico personale di Wolf, così come preziose sono state le sollecitazioni del dott. Domenico Lanciano, fondatore nel 1982 dell’associazione “Calabria Prima Italia” e promotore di svariate altre iniziative di promozione della cultura e delle tradizioni calabresi.

Il Centro Studi e la cittadinanza onoraria

Gli eventi sono stati l’istituzione a Squillace del “Centro Studi e Ricerche della Prima Italia” (delibera di Giunta comunale n. 26 del 14.04.2021) allo scopo di favorire la promozione e diffusione della storia della Calabria, specie del periodo in cui in questo territorio nasceva la Prima Italia (3500 anni fa circa).

La carica di presidente onorario di detto Centro di ricerche è stata assegnata proprio al prof. Wolf, mentre al dott. Salvatore Mongiardo, è stata assegnata la carica di direttore scientifico. Altro importante e partecipato evento è stato il conferimento della cittadinanza onoraria di Squillace, decisa all’unanimità dei componenti del consiglio comunale protempore, avvenuta nella sala consiliare il 25 settembre 2021.

Una memoria da valorizzare

Personaggi del calibro del prof. Armin Wolf hanno il pregio di lasciare una traccia profonda che, si augura, possa essere valorizzata con successivi studi e ricerche per la promozione dell’identità e della potenzialità della Calabria antica e dei suoi meravigliosi borghi.