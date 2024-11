Adidas Originals x Pharrell Williams. GUARDA IL VIDEO!

di Federica Geria – Pharrell Williams, icona Pop del momento, cantante, musicista, imprenditore e produttore discografico, afferma ora le sue capacità anche nel mondo del fashion, come stilista.Dopo il celebre successo del singolo “Happy” e del suo video musicale che, con la sua allegria, ha contagiato tutto il mondo, diventando un vero e proprio tormentone e facendo scatenare gente di ogni età, Pharrel stipula una partnership a lungo termine con il noto marchio sportwear Adidas.Alla collaborazione parteciperà anche Bionic Yarn, un’azienda di tessuti, di cui Pharrell ne é proprietario, che basa la sua produzione su The Vortex Project, una particolare iniziativa che trasforma i detriti plastici dell’oceano in filo e tessuto.Il cantante si dichiara fiero di poter lavorare con questo brand, considerandola come un’opportunità incredibile: “Adidas è un punto fermo della mia vita: sono cresciuto in Virginia con la classica tuta a tre strisce e le Stan Smith ai piedi.Questa partership è entusiasmante sia per me che per la Bionic Yarn.”Non ci resta quindi che attendere il lancio della nuova linea “Adidas Originals x Pharrell Williams” previsto per l’Estate 2014.Stay Happy!Video pubblicitario Adidas x Pharrell Williams: