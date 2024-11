Adunanza contro la soppressione della Sezione Staccata di Reggio Calabria del Tar.

di Concettina Siciliano – La Camera degli Avvocati Amministrativisti della Città Metropolitana di Reggio Calabria ha avviato dal 17 giugno 2014 alcune iniziative, nell’ambito del tema “La soppressione della Sezione Staccata di Reggio Calabria del Tribunale Amministrativo, tra esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica e violazione dei diritti fondamentali del cittadino”, in occasione delle quali ha definito la petizione al Governo ed al Parlamento al cui testo si rinvia integralmente.La petizione è stata promossa e sottoscritta dalla scrivente, dal Presidente avv. Rosario Infantino, dai componenti il Consiglio direttivo e dall’Assemblea dei soci della Camera nella sua interezza ed ha ricevuto largo consenso tra tutti i colleghi del foro, gli operatori, i referenti degli Enti e delle Istituzioni ed i cittadini che hanno manifestato di volerla sostenere nelle diverse iniziative che si sono susseguite, con larga condivisione e partecipazione, nell’univoco intento di affermare un’azione di legalità e giustizia e di tutela della immagine e della dignità dei nostri territori e della nostra Città.La petizione, lanciata dalla Camera degli Avvocati Amministrativisti di Reggio Calabria – CAA è essenzialmente finalizzata all’emendamento della norma che prevede la soppressione delle sezioni staccate dei Tribunali Amministrativi Regionali, tra le quali quella di Reggio Calabria, con decorrenza dal 1 ottobre 2014 ed in ogni caso all’emendamento e/o revisione di qualsiasi altra analoga e correlata disposizione normativa per come si esplica nella petizione stessa (più precisamente all’emendamento della norma che a tenore del Comunicato stampa già diramato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul sito istituzionale era stata inserita all’art. 18 del decreto di legge n. 90 approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 13 giugno 2014, poi pubblicato nella versione definitiva in G.U. R.I. 24 giugno 2014).La petizione è in linea con altre posizioni pubblicamente manifeste dagli ordini professionali e dagli altri Enti, Istituzioni ed Associazioni, a livello nazionale e locale, con azioni di sostegno tracciate nei recenti comunicati stampa, anche esse finalizzate alla sensibilizzazione e condivisione di una questione che coinvolge i principi fondamentali del vivere civile e democratico. E’ notizia degli ultimi giorni che il Consiglio Regionale della Calabria ha recepito la petizione in una significativa mozione approvata all’ultima adunanza dello scorso 25 giugno 2014.La Camera altresì manifesta compatta ed unitaria adesione alle altre concomitanti iniziative promosse dagli organi professionali, dalle associazioni e dai referenti istituzionali e di categoria locali e nazionali orientate dai medesimi principi e scopi.Nel dare utile sviluppo alle concomitanti iniziative sopradescritte il Presidente dell’Ordine degli avvocati di Reggio Calabria Prof. Avv. Alberto Panuccio, facendosi carico della necessità di aggregare le diverse azioni e forze verso un comune obiettivo ha indetto una Assemblea Generale Straordinaria degli Ordini Professionali (Reggio Calabria, Palmi, Locri) per il 1 luglio 2014 h. 15.30 presso la Sala Calipari del Consiglio Regionale della Calabria, alla quale parteciperà anche il Presidente della Sezione Staccata del Tribunale amministrativo di Reggio Calabria. L’assemblea è aperta a tutte le rappresentanze politiche parlamentari e locali, ai cittadini ed alle associazioni di categoria e professionali, al fine di pervenire ad una azione compatta finalizzata all’emendamento della norma inserita all’art. 18 del D.L. 90 del 24 giugno 2014. La Camera degli avvocati amministrativisti di Reggio Calabria parteciperà ai lavori insieme ai sostenitori della petizione.Si confida pertanto nella sensibile attenzione dei quanti saranno raggiunti da questa comunicazione ed in ragione delle attività proprie e/o delle funzioni assolte, sceglieranno di aderire alle motivazioni esposte nel documento della petizione sottoscrivendola e condividendola affinché la norma sia emendata in tempo utile e si possa al contempo avviare un percorso trasparente e proficuo di dialogo con tutte le rappresentante istituzionali e professionali, per il bene delle comunità e di ogni singolo cittadino ed operatore del mondo economico e produttivo rispetto alla giustizia amministrativa, sulla quale il provvedimento del Governo intende incidere con questa pesante sottrazione che preannuncia ulteriori “tagli”.Una simile previsione, se confermata in sede di conversione in legge, si ripercuoterebbe sulla nostra Città come profondamente ingiusta e costituirebbe un gravissimo vulnus alla dignità dei cittadini e della Città Metropolitana di Reggio Calabria e dei territori che a questa afferiscono, abbattendo le garanzie costituzionali a presidio della Legalità e della Giustizia, con sperequazione ed inevitabili diseconomie.Auspichiamo pertanto l’adesione alle iniziative che sono in corso e la sottoscrizione della Petizione alle modalità indicate per le pubbliche finalità di cui essa si fa carico, affinché si possa portare tempestivamente all’attenzione della Commissione parlamentare competente, per proporre il necessario emendamento al quale un nostro gruppo di studio scientifico sta già lavorando. Ulteriori informazioni sono già disponibili sul sito www.cameraamministrativarc.it ed i documenti acquisibili in download. Si ringrazia per l'attenzione e per la disponibilità alla divulgazione di questa comunicazioneCamera degli Avvocati AmministrativistiSezione Distrettuale di Reggio Calabriaper il Consiglio Direttivoavv. Concettina SicilianoCAA sezione distrettuale di Reggio CAlabria: Consiglio Direttivo (Presidente Avv. Rosario Infantino, avv. Natale Carbone, Avv. Concettina Siciliano, Avv. Francesca Idone, avv. Giorgio Vizzari) ed Assemblea dei soci (avv. Michela Catanese, Prof. avv. Vincenza Caracciolo La grotteria, avv. Giovanna Chilà, avv. Domenico Colaci, avv. Paola Colombini, avv. Cianclaudio Festa, avv. Francesco Izzo, avv. Stefania Leuzzi, avv. Rocco Licastro, Prof. Avv. Francesco Manganaro, avv. Luigi Occhiuto, avv. Maria Elena Mancuso, avv. Roberta Mazzulla, Prof. Avv. Anna Romeo, avv. Manuela Scarpino, avv. Antonella Vazzana e avv. Costantino Zoccali