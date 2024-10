Aeroporto dello Stretto, il Viceministro Castelli: “L’investimento servirà al rilancio della città”

“Questo è un aeroporto che rischiava la chiusura ma che sapeva sin dall’inizio come fare per essere rilanciato. Abbiamo destinato le risorse su questo scalo perchè già c’era l’idea di come rimetterlo in piedi e di come migliorarlo. I soldi serviranno al rilancio della città”.

Sono le parole del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze On. Laura Castelli in merito ai 25 milioni di euro per i lavori di ammodernamento dell’aeroporto dello Stretto.

“C’era già l’idea di dove mettere le mani. Il progetto era già coerente e chiaro dall’inizio”.

E’ soddisfatto il vice ministro Castelli per aver trovato le risorse e per averle destinate ad un progetto che era già ben delineato dagli enti locali e da Sacal.