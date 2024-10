Aeroporto dello Stretto senza low-cost. A Crotone voli a 9,99 ma da Reggio a 100 euro

Da Giugno i primi voli di Ryanair da Crotone verso Bergamo e Pisa al costo stracciato di 9,99 ovviamente come offerta lancio ma il problema è che al tavolo delle trattative il presidente della Regione Oliverio e il Presidente della Sacal Arturo De Felice non hanno proprio menzionato l’ Aeroporto dello Stretto “T. Minniti” se non per la disastrosa gestione della fallimentare Sogas.

Non entro in merito sul fallimento e le vicende giudiziarie della Sogas ma bisogna guardare avanti e ai cittadini che si sentono sempre di più abbandonati da una politica reggina assente che negli ultimi anni forse aveva altro da pensare. Spero che i nuovi Senatori e Deputati possano intervenire per dare speranza a una città come Reggio che davvero ha bisogno di crescere e non di avere sempre penalizzazioni in tutti i rami dei trasporti.

Da anni Ryanair trova scuse per non volare a Reggio , una tra cui la pista difficile, ma ricordo che le vecchie compagnie come Air Malta e le attuali Blu Panorama e Alitalia da anni atterrano nel nostro aeroporto senza nessun tipo di problema. Queste sono scelte aziendali seguite da strategie per favorire l’ aeroporto di Lamezia Terme con i voli low cost.

L’ ultima speranza è che siccome tra circa un anno e mezzo si voterà sia alla Regione che al Comune di Reggio Calabria , i politici già eletti dal popolo si daranno una mossa per compiere il proprio dovere per il quale sono stati votati.

Il mio augurio è che il nostro Sindaco Falcomatà possa interloquire con il Presidente Oliverio per ricordargli che anche Reggio fa parte della Calabria.

Il Presidente del M.A.P. Dr. Pietro Marra