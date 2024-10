Aeroporto di Reggio, da settembre stop ai voli Blu Express per Milano

Brutte notizie per lo scalo reggino. Ultimo volo programmato per il 22 Settembre 2019, non è più possibile prenotare voli per date successive

Brutte notizie per l’aeroporto dello Stretto. La compagnia aerea Blu Express, ramo low cost della Blue Panorama Airlines, anticipa la chiusura della rotta Reggio Calabria – Milano Bergamo con ultimo volo programmato per il 22 Settembre 2019.

Non è più possibile prenotare voli per date successive, chi lo aveva fatto in precedenza potrà richiedere il rimborso. Stop momentaneo o definitivo? Fonti Sacal si limitano a confermare che i voli “non saranno più disponibili dal 23 settembre, ancora non è dato sapere se verranno riattivati in futuro.

Potrebbero essere riattivati quando verrà riaperto lo scalo di Linate”. Di sicuro per lo scalo reggino, dopo la presentazione in grande stile degli interventi per 25 milioni di euro da parte del Governo avvenuta poche settimane fa, è un altro passo indietro piuttosto preoccupante.