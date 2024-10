Aeroporto di Lamezia, date ed orari dei nuovi voli Ryanair

Ryanair collega l’Aeroporto di Lamezia Terme con Bologna, Milano Bergamo, Milano Malpensa, Pisa, Venezia Treviso, Londra Stansted, Bruxelles Charleroi, Francoforte Hahn, Karlsruhe Baden Baden, Weeze, Cracovia e Malta.

Di seguito i voli con i rispettivi periodi:

Italia: Bologna • Milano Bergamo • Milano Malpensa • Pisa • Venezia Treviso

Regno Unito: Londra Stansted

Belgio: Bruxelles Charleroi

Germania: Francoforte Hahn • Karlsruhe Baden Baden (dal 03/04/2019 al 23/10/2019) • Weeze (dal 01/04/2019 al 25/10/2019)

Polonia: Cracovia (dal 04/04/2019 al 24/10/2019)

Malta: Malta (dal 03/04/2019 al 23/10/2019)

