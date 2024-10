Aeroporto Reggio Calabria: Blu Express riduce i voli

Ancora riduzione di voli per Blu Express sulla rotta Reggio Calabria – Roma Fiumicino. Non sono bastate le cancellazioni del weekend, ma si aggiungono anche quelle del Martedì, Mercoledì e Giovedì. Dal 30 Gennaio al 15 Marzo 2018 sarà possibile partire il mattino presto da Reggio Calabria verso Roma Fiumicino solo il Lunedì, Venerdì e Sabato.

Saranno osservati i seguenti orari:

BV 2129 Reggio Calabria – Roma Fiumicino 07:30 08:45 Lunedì – Venerdì – Sabato

BV 2119 Reggio Calabria – Roma Fiumicino 16:45 18:00 Tutti i giorni tranne il Sabato

BV 2118 Roma Fiumicino – Reggio Calabria 09:30 10:50 Lunedì – Venerdì – Sabato

BV 2128 Roma Fiumicino – Reggio Calabria 18:45 20:05 Tutti i giorni tranne il Sabato

E’ chiaro che Gennaio, Febbraio e Marzo sono i mesi in cui il trasporto aereo subisce un calo di passeggeri, ma i voli dall’Aeroporto dello Stretto sono già ridotti al lumicino e tali riduzioni di frequenza non è ciò che ci si aspetta. Eppure le tariffe applicate da Blu Express oscillano tra le 50 e le 70 Euro a tratta e non sono di certo proibitive. La mancanza di passeggeri, come ribadito, nasce principalmente dall’impossibilità di effettuare voli con scalo a Roma Fiumicino e di proseguire verso altre destinazioni. Alitalia offre invece questo tipo di servizio. E così si colleziona l’ennesima figuraccia fatta nei confronti dell’utenza messinese, mettendo in piedi i collegamenti tramite Aliscafo/Traghetto + Bus appositamente studiati per consentire la partenza al mattino presto. Anche qui poca utenza interessata soltanto al semplice collegamento diretto punto – punto con Roma Fiumicino.

Ma davvero qualcuno pensava di poter sostituire Alitalia con Blu Express?

C’è ancora qualcuno convinto che Alitalia sia il male dell’Aeroporto di Reggio Calabria e che deve andare via?

Spetta alla SACAL ed alle Città Metropolitane di Reggio Calabria e Messina che hanno messo in piedi tali iniziative, apportare le dovute correzioni.

