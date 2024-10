Aeroporto di Reggio, Cannizzaro: ‘Effettuato primo passo importante per dare allo scalo reggino nuove prospettive’

“Lavoriamo in silenzio, dall’opposizione, cercando di ottenere risultati per Reggio e la Calabria nonostante il vuoto istituzionale. All’Enac neanche conoscono il Sindaco Falcomatà e il governatore Oliverio…”

Questo il testo del post che appare sul profilo Facebook di Francesco Cannizzaro.

“Ottime notizie per l’Aeroporto dello Stretto in queste ore: l’avevo preannunciato nei giorni scorsi e adesso possiamo parlare di fatti. La riunione di oggi tra Sacal, Enac e Ryanair è un primo passo importante per dare allo scalo reggino nuove prospettive.”

