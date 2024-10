Aeroporto dello Stretto, Imbalzano: ‘Basta errori. I viaggiatori meritano una soluzione’

La problematica inerente l’aeroporto dello Stretto deve trovare un immediato riscontro, senza più attese e ritardi che penalizzano i viaggiatori e l’intera Area dello Stretto.

“L’aeroporto di Reggio Calabria – dichiara Candeloro Imbalzano candidato alle prossime elezioni regionali con la lista Forza Italia Berlusconi per Santelli – è una delle questioni che la prossima legislatura regionale, targata centro destra, affronterà e risolverà. La drammatica situazione in cui versa lo scalo reggino è conseguenza di reiterati errori e omissioni di una gravità inaudita. Non possiamo parlare di crescita per il Sud se continuano a verificarsi situazioni emblematiche come quella dell’aeroporto.

Quella dello scalo reggino è la madre di tutte le battaglie, ed insieme a lavoro, trasporti in genere, sanità, turismo e agricoltura, rappresenta una priorità per questa terra che merita di avere riposte concrete e tempestive dalla politica e no specchietti per le allodole che altro non fanno che peggiorare ancora di più la situazione dello scalo, decretandone la chiusura se non si interviene nell’immediato“.