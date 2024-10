Aeroporto dello Stretto, Siclari: “Ennesima beffa a discapito dei reggini”

«Non poter volare da Roma per Reggio Calabria in giornata è inaudito. L’ennesimo scippo a discapito di una realtà già penalizzata. È la prima volta, nella storia dell’aeroporto di Reggio Calabria, che vengono azzerati anche i voli esistenti da sempre».

Il senatore forzista Marco Siclari non ci sta e, di fronte al silenzio assordante degli amministratori locali, chiede un atto di responsabilità e interventi immediati per ripristinare i voli soppressi e salvare il Tito Minniti.

«Non poter volare da Roma per Reggio, andata e ritorno in giornata, è l’ennesima beffa a discapito dei reggini e dell’aeroporto. Non capisco perché il sindaco metropolitano e il presidente della regione Mario Oliverio non intervengono per dare una soluzione ad un problema che si sta cronicizzando a danno del territorio che rappresentano.