Aeroporto ‘Tito Minniti’: Blu Express annuncia i voli per la stagione estiva 2018

Blu Express ha caricato per l’Aeroporto di Reggio Calabria l’operativo estivo 2018. Risultano confermati con i soliti orari i due collegamenti giornalieri per Roma Fiumicino ed un collegamento giornaliero con Milano Linate.

Non è stato riprogrammato il volo per Torino, ma non si esclude che possa essere riproposto nel caso in cui Alitalia non fosse interessata a servire la rotta.

I voli risultano già in vendita per il periodo che va dal 25 Marzo 2018 al 27 Ottobre 2018.

Fonte: aeroporticalabria.com