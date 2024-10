Reggio imbrattata: rimosse altre affissioni abusive – FOTO

Continua la lotta al manifesto selvaggio. Il giorno delle elezioni si avvicina e, alla nostra redazione, continuano ad arrivare tantissime segnalazioni, da parte dei lettori, di innumerevoli affissioni abusive. Nonostante il danno procurato a tutta la comunità, ed anche all’economia – ricordiamo, infatti, che gli spazi pubblicitari hanno un costo e vengono assegnati in seguito alla stipula di un contratto – ed i nostri continui appelli, Reggio Calabria è ancora piena di manifesti elettorali nei luoghi più impensabili.

Muri, porte, cabine elettriche, ogni punto è divenuto ‘perfetto’ per l’affissione.

Fortunatamente, alcuni candidati hanno raccolto la nostra denuncia per ciò che è realmente: un modo per far tornare in città un po’ di legalità ed anche un pizzico di legalità.

Dopo le scuse di Federico Milia e quelle di altri candidati consiglieri di destra, è arrivata alla nostra attenzione la replica di un altro esponente politico di sinistra: il consigliere delegato Rocco Albanese.

“Ci scusiamo per l’inconveniente non voluto da noi”.

