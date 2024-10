Neve a Gambarie: apre la Pista Telese, il programma delle attività per il weekend

Aperta, per la prima volta quest'anno, la pista Telese fino all'intermedia. Snow bus, navette, posti auto e tanto altro ancora per il divertimento in montagna

La neve imbianca Gambarie ed il Sindaco Francesco Malara con la sua Amministrazione Comunale di Santo Stefano in Aspromonte, non tarda a stilare il programma delle attrattive previste per questo weekend.

centimetri di neve, anche se non moltissimi, renderanno possibile trascorrere una domenica all’insegna del relax e del divertimento godendo (per la prima volta quest’anno) della Pista Telese fino all’intermedia e sempre della Pista Azzurra con il bellissimo panorama che la stessa offre; tutto ciò anche grazie all’ottimo lavoro della Asproservice.

Molteplici i servizi offerti dall’Amministrazione che consentiranno ai turisti che visiteranno Gambarie di poter raggiungere con più facilità la pista e la cittadina stessa, a partire dal grande ritorno dello “SNOW BUS” che Atam spa farà partire domenica 29 gennaio alle ore 07.30 da Piazza Garibaldi RC sino a Gambarie per poi riscendere in città partendo alle ore 16.00.

Per poter raggiungere le piste, 4 minibus, trasporteranno gli sciatori dalla biglietteria di piazza Mangeruca sino alla partenza delle seggiovie, garantendo le corse ogni 15 minuti.

Per garantire un miglior scorrimento sulle strade, inoltre, sarà possibile usufruire dei posti auto siti sul rettilineo di Cucullaro da dove il servizio navetta condurrà gli appassionati della neve fino a Gambarie.

Inoltre per i piccoli sciatori desiderosi di imparare e per i principianti ci sarà il Campo Scuola con Tapis Roulant sulla Gran Discesa a partire dalle prime ore del mattino e sarà anche aperta l’ adiacente Sciovia Mareneve.

Ma non è tutto, a quanto detto si aggiunge, per gli amanti della musica, l’Apre’s Sky pomeridiano sulla Gran Discesa ideato dai ragazzi della Snow Family in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Santo Stefano in Aspromonte , pertanto, non resta che raggiungere Gambarie ed assaporare un divertimento per tutti i gusti.