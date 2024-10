Agricoltura, Nesci (FdI): ‘Disponibile ad ascoltare i territori, ma mai nessun Governo aveva fatto tanto’

Di seguito il comunicato stampa con le dichiarazioni dell’eurodeputato Denis Nesci (FdI).

“Dal divieto, storico aggiungo io, di produzione di carne sintetica divenuto legge, all’aumento del fondo Agrisolare (+830 milioni), all’eliminazione dell’odiosa restrizione di autoconsumo e portando all’80% il massimo del contributo per produrre energia pulita, alla copertura di 190 milioni per garantire il contributo per i premi assicurativi degli agricoltori, all’aumento del fondo ISMEA per cambiali agrarie finalizzato a garantire credito agli agricoltori, fino ad arrivare alla riorganizzazione di Agea, per favorire rapidità nei pagamenti agli agricoltori e restituendo certezze sulle tempistiche. E ancora, l’Italia ha mantenuto i benefici sul carburante agricolo e non ha intenzione di tornare sui propri passi,come invece è avvenuto in molte parti d’Europa dopo questa scelta. E poi gli 8 miliardi destinati agli agricoltori da fondi Pnrr, tra cui saranno previsti 400 milioni per l’acquisto di macchine agricole, 100 milioni per i frantoi, 90 milioni per acquisto trattori, 100 milioni fondo in sostegno filiere deboli, 300 Milioni per nuovo fondo per emergenze in Agricoltura, a cui si aggiungono sostegno a settori in grave crisi, a causa di eventi straordinari come pere, kiwi, viticoltura, frutta in genere. Ci troviamo dunque dinnanzi ad iniziative concrete che mai nessun Governo aveva intrapreso prima, e questo va riconosciuto all’azione incisiva di Giorgia Meloni e del Ministro Lollobrigida”.