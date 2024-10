AIAC Reggio Calabria: l’evoluzione del 4-4-2 in 3-1-4-2. Parla mister Aglietti

L’AIAC Reggio Calabria riprende il percorso formativo e lo fa con un ospite di rilievo. Presso l’auditorium “Mons. F. Gangemi”, è stato mister Aglietti, allenatore della Reggina 1914, ad illustrare l’evoluzione del sistema di gioco da 1-4-4-2 in 1-3-1-4-2. Ottima la risposta da parte dei tecnici reggini che hanno seguito e partecipato, ponendo diverse domande al mister, mostrando molto interesse all’evento. Grande successo ha riscosso anche la trasmissione dell’evento in diretta streaming sulla piattaforma MyAiac, dove hanno assistito e partecipato attivamente moltissimi tecnici da tutta Italia.

Enorme la soddisfazione manifestata dai presidenti regionale e provinciale, Mr Girolamo Mommo Mesiti e Mr Pasquale Sorgona’ per aver regalato un’altra serata di formazione ed aggiornamento ai tecnici della Città Metropolitana di Reggio Calabria in presenza ed a tutti gli altri collegati via web. E come diceva un celebre personaggio televisivo… e non finisce qui..