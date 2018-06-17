Si è svolto nella giornata di ieri presso la Sala “Monteleone” del Consiglio Regionale un convegno sul tema Privacy organizzato da Aica Calabria.

L’apertura dei lavori e i saluti istituzionali

All’apertura dei lavori, il Presidente della Sezione territoriale Aica Calabria Renato Marafioti ha dato lettura di un saluto istituzionale inviato dal Presidente del Consiglio Regionale Nicola Irto, auspicando che l’evento contribuisca a costruire una maggiore consapevolezza sul valore dei dati personali nell’ambito dello sviluppo e della diffusione della cultura digitale che costituisce la mission di AICA.

Sono seguiti i saluti istituzionali del Dott. Nocera, delegato regionale Associazione Nazionale tributaristi Lapet Calabria e della dott.ssa Tuzzo Presidente ordine consulenti del lavoro della Provincia di Reggio Calabria.

Gli interventi dei relatori sul nuovo Regolamento

Gli interventi dei relatori hanno riguardato: la transizione dal codice italiano al nuovo Regolamento comunitario, risk assessment ed accountaibility, integrazione del sistema GDPR con i sistemi di gestione orientati alla prevenzione della corruzione, alla trasparenza ed alla performance a cura dell’avv. Concettina Siciliano, direttore scientifico Istituto Italiano Anticorruzione; il trattamento dati nell’ambito dei rapporti di lavoro e tutela della Privacy del lavoratore a cura della prof.ssa Angela Busacca, docente di diritto dell’informatica dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria; nuovi diritti e nuove figure del Regolamento 679/2016 a cura dell’avv. Sabrina Salmeri, avvocato e consulente privacy; il registro delle attività di trattamento a cura dell’ing. Cosimo Fotia, consulente data protection e security; security by design a cura del dott. Melchiorre Monaca, responsabile servizi informatici di Ateneo Università Mediterranea di Reggio Calabria; elementi della comunicazione a tutela della privacy, a cura del dott. Francesco Rao, Presidente associazione nazionale sociologi Dip. Calabria; la privacy nel contesto dell’industria a cura del dott. Umberto Barreca, vicepresidente Confindustria Gruppo Giovani Imprenditori; l’intervento del dott. Renato Marafioti, che ha anche coordinato i lavori, ha messo in evidenza le novità, la struttura del nuovo Regolamento europeo, il valore delle certificazioni AICA in tema di privacy. Tra i partecipanti è emersa un’enorme soddisfazione per i contenuti specialistici dell’evento; sopraggiunti anche complimenti per l’organizzazione dell’evento ricco di contenuti, ben strutturato e con un’equa distribuzione degli argomenti da trattare.