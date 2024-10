AJP International Bologna: medaglia d’oro per due atleti reggini

Grande risultato per gli atleti reggini Gabriella Ripepi e Francesco Giovanni Fragalá alla gara internazionale AJP International Bologna Jiu Jitsu Championship svoltasi il giorno 11 Febbraio 2024. Entrambi gli atleti hanno preso parte alla competizione nelle cinture conquistando l’oro di categoria, Gabriella nella -70 kg e Francesco Giovanni nella nuova categoria di peso -85 kg. “Siamo molto felici di questo risultato, lo dedichiamo prima di tutto a tutti gli allievi della nostra Accademia, ma soprattutto a tutti i bimbi del nostro corso kids che ci sostengono e ci riempiono di entusiasmo ogni lezione. Stiamo migliorando con le prestazioni gara dopo gara, questo fine settimana saremo ad Amsterdam per una nuova competizione del circuito, alla quale prenderemo parte con l’obiettivo di portare altre medaglie alla nostra amata città“.

I due atleti e Maestri promuovono il JiuJitsu in città dal 2018, trasmettendo i valori che le arti marziali insegnano, rispetto, disciplina ed educazione.