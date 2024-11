Akragas-Reggina: la probabile formazione amaranto. Due dubbi

Si prosegue con lo stesso atteggiamento tattico e con gran parte dei calciatori che nelle ultime tre giornate ha consentito alla Reggina di vincere tre partite consecutive. Gli unici dubbi sono in mezzo al campo e in attacco, ma non più di un elemento per reparto.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Lazar; Bonacchi, Girasole, Adejo, Cham; Forciniti, Salandria, Barillà (Ba); Renelus (Provazza), Barranco, Ragusa. all. Pergolizzi