Aspettando il 10 agosto, al Cala Azul un evento imperdibile: ospite Fred De Palma

Mancano pochi giorni ad uno degli eventi più attesi dell’estate reggina. Venerdi 26 luglio al Lido Cala Azul arriva Fred De Palma. Lo stabilimento balneare di Marina di San Lorenzo ospita uno dei rapper più in voga del momento, seguitissimo sui social e dal numero sempre crescente di fan.

Fred De Palma inonda ormai da anni le classifiche con le sue hit rap con sonorità leggere e disimpegnate. “D’estate non vale”, “Il cielo guarda te”, “Una volta ancora”, sono soltanto alcuni dei suoi pezzi che sono diventati tormentoni dell’estate e di tutto l’anno.

Nelle ultime due estati Fred De Palma l’ha fatta da padrone con i suoi singoli, tra i più ascoltati in assoluto. Un evento da non perdere al Cala Azul, l’ingresso su prevendita ha un costo di 15 euro inclusa consumazione, 20 euro invece invece il costo del biglietto se acquistato al botteghino.

Federico Palana, in arte Fred De Palma, è nato a Torino, nel 1989. Nel 2010, insieme a Dirty C, ha dato vita al gruppo Royal Rhymes e ha firmato il primo contratto, con la Trumen Records. Nel 2011 ha vinto lo Zelig Urban Talent e l’anno seguente si è aggiudicato il 3° posto ad MTV Spit.

Dal 2012, Fred De Palma ha intrapreso la carriera solista, debuttando con l’album “F.D.P.”. Lo stesso anno è entrato nel gruppo Roccia Music ed ha pubblicato l’album “Genesi“.

Nel 2014, è uscito il suo secondo album da solista, intitolato “Lettera al successo” ed ha lasciato il gruppo. Nel 2015 ha pubblicato il suo terzo album con l’etichetta Warner Music Italy, intitolato “BoyFred”. Tra le canzoni di maggior successo, ricordiamo: “Il cielo guarda te”, “Stanza 365”, “Ora che”, “Buenos Dias”, “Noi due”, “Canterai” ed altre.

Al 2017 risale il suo ultimo album, “Hanglover“, mentre uno dei brani di maggior successo è del 2018, e si intitola “D’estate non vale“.