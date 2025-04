Calcio a 5, Futura: c’è una nuova figura dirigenziale

La società avrà un Direttore operativo e si prepara alla sfida con Taranto in ottica play off

La Futura guarda con attenzione al rush finale di campionato.

Domenica alle ore 17.30 al Palattinà sarà sfida cruciale in ottica PlayOff contro Taranto, lunedì, alle 18, sul medesimo campo, giocherà l’Under 19 di Mister De Stefano alle prese con la semifinale regionale contro Soverato Futsal.

Nel frattempo, i lavori societari sono più vivi che mai.

La società cara al Presidente Nino Mallamaci comunica l’accordo con una nuova figura: Carmelo Maggio, nuovo Direttore Operativo.

Nuovo incarico, con qualche spirito affronterai questa nuova avventura e cosa ti ha spinto ad entrare a far parte della famiglia Futura?

“Affronto questa nuova sfida con grande entusiasmo e senso di responsabilità. La voglia di mettermi in gioco in un progetto ambizioso come quello della Futura è stata determinante.

Conoscevo già la realtà e quando è arrivata la Chiamata del Presidente Mallamaci come potevo dire di no? Sarebbe stato letteralmente impossibile.

Entrare a far parte di questa famiglia è stata una scelta naturale: qui si respira passione, competenza e voglia di raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi”.

In sostanza, di cosa si occuperà il tuo ruolo?

“Il mio ruolo sarà quello di coordinare e ottimizzare tutti gli aspetti operativi della società, L’obiettivo è creare un ambiente sempre più strutturato, efficiente e professionale, che consenta a tutti di lavorare nelle migliori condizioni possibili”.

Che ne pensi del campionato finora disputato in A2 Elite dai calcettisti dei Mister Honorio e Martino?

“Il percorso della squadra è stato assolutamente positivo. I ragazzi hanno dimostrato grande compattezza, qualità tecniche e spirito di sacrificio. Mister Honorio e Martino stanno facendo un lavoro eccellente, trasmettendo identità e mentalità vincente. Ovviamente ogni stagione porta con sé difficoltà, ma la risposta della squadra è stata sempre all’altezza”.

Parlaci del tuo percorso sportivo

“Ho ricoperto il ruolo di Direttore Sportivo a livello regionale, nei campionati di Serie D, C2 e C1, ottenendo risultati che, fortunatamente, sono sotto gli occhi di tutti. È stato un percorso fatto di sacrifici, passione e tante soddisfazioni. Ma adesso cambia tutto.

Questa nuova esperienza rappresenta per me un salto di qualità, un’opportunità per crescere ulteriormente e confrontarmi con una realtà strutturata e ambiziosa come la Futura.

Sono davvero grato a Nino Mallamaci, Filiberto e Pasquale Gattuso per avermi cercato, voluto e accolto all’interno di questa grande famiglia. Con loro avrò modo di imparare ancora tanto, giorno dopo giorno, mettendo a disposizione la mia esperienza ma anche la mia voglia di migliorare”.

Un’opinione sul mondo Futura anche in relazione al posizionamento nazionale ed alla crescita del settore giovanile?

“Il mondo Futura è una realtà dinamica e ambiziosa, che negli anni ha saputo imporsi con determinazione nel panorama regionale e nazionale. La grande passione per questo sport unita alla competenza delle figure dirigenziali e tecniche, ha permesso alla società di crescere in maniera costante, sia in termini sportivi che organizzativi.

Un aspetto che ritengo davvero centrale è la visione a lungo termine, in particolare l’attenzione rivolta al settore giovanile. Formare i talenti di domani, non solo sotto il profilo tecnico ma anche umano, è un impegno che richiede tempo, risorse e passione, calcettisti come Falcone, Labate e i fratelli Squillaci sono l’esempio del lavoro fin qui svolto dalla società”.