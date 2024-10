Al Castello Aragonese grande partecipazione per la mostra “Il mio scatto verso il futuro”

In occasione della giornata internazionale contro la Droga, Biesse Associazione Culturale per il Bene Sociale, Pieta’ del Pellicano e Comunità Exodus insieme per dire No ad una società dello scarto che emargina invece di includere, No alla droga e ad ogni forma di dipendenza.

Ospiti del Castello Aragonese i ragazzi della Comunità Exodus Presieduta da Pasquale Ambrosino che hanno realizzato una mostra fotografica dal titolo “Il mio Scatto verso il Futuro ” un progetto formativo di fotografia guidato dal fotografo di professione Domenico Antonio Sindona che nella gratuità per circa sette mesi ha insegnato gli elementi base del mestiere di Fotografo.

Alla conferenza di presentazione erano presenti : l’ Avv.Nino Aloi per Pieta’ Del Pellicano, Bruna Siviglia Presidente Biesse Associazione Culturale per il Bene Sociale, Avv Luciano Squillaci Presidente Nazionale Comunità Terapeutiche, Il Presidente della Comunità Exodus Pasquale Ambrosino a moderare l’incontro il Giornalista Ansa Dott. Giorgio Neri.

Grande la partecipazione per questo importante momento di condivisione e di solidarietà verso chi vive nel disagio e nella difficoltà. Tanti gli spunti e le riflessioni su un tema delicato che riguarda tutti ed è sempre più imperante nella società di oggi.

Luciano Squillaci afferma a gran voce -siamo nel silenzio più totale da oltre dieci anni la politica ci ha lasciato soli e i consumatori di sostanze stupefacenti diventano sempre più numerosi, non basta solo la giornata internazionale contro la Droga per porre l’attenzione su un vero e proprio dramma bisogna impegnarsi anche tutti gli altri giorni dell’anno, nella stessa direzione l’intervento di Pasquale Ambrosino che ringrazia per questa opportunità data ai ragazzi , racconta storie di vita vissuta con i tanti ragazzi della comunità , della solitudine , della fragilità invitandoli a non demordere mai.

Bruna Siviglia Presidente Biesse esorta invece i ragazzi della comunità Exodus ad avere il coraggio di affrontare le loro paure, nessuno è esente dal dolore e dalla sofferenza, oggi siamo qui per questa giornata che vuole essere anche un momento di festa con la consapevolezza di non essere soli e che insieme si possano raggiunse risultati preziosi , invita i ragazzi a portare la loro testimonianza di vita nelle scuole tra i giovani al fine di contrastare questo fenomeno sempre più in crescita.

L.’Avv Nino Aloi Pietà del Pellicano nel congratularsi con i ragazzi per il bel percorso fatto , consegna a tutti i partecipanti gli attestati di formazione mettendo in evidenza come tutto questo sia un punto di partenza e non di arrivo continueremo a sostenere la comunità con impegno e spirito di fratellanza così come abbiamo fatto nel corso di tanti anni.