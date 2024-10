Al Castello Aragonese la mostra fotografica “La molta vita – Bagliori d’argento”

A Reggio Calabria, nell’elegante scenario del Castello Aragonese, prende avvio, con inaugurazione, sabato 16 Giugno, dalle ore 17.00, la Mostra Fotografica “La Molta Vita- Bagliori D’Argento” promossa dalla Commissione Speciale Pari Opportunità della Città Metropolitana e che durerà fino al 24 giugno.

Molto più che solo una bellissima Mostra Fotografica, attraverso il coinvolgimento di tante sensibilità del territorio, “La Molta Vita” è diventato gradatamente progetto di bellezza e cultura, solidarietà ed attenzione verso gli Anziani, incomparabile patrimonio umano di saggezza e di memoria, persone esposte troppo spesso al rischio di esclusione sociale.

Un’interpretazione intensa che passa attraverso le immagini colte dai fotografi, amatoriali e professionisti, delineando, ciascuno nella sensibilità più intima e profonda, il “profilo” dell’anziano, della sua essenza, del valore e del disagio del vivere fragile di questa fase della vita.

Alle suggestive immagini fotografiche si accompagnano, brani e canti, letture in prosa, rappresentazioni teatrali e performances di noto spessore di vari artisti, poeti e musicisti del territorio.

I saluti istituzionali sono affidati al Sindaco della città Metropolitana, Giuseppe Falcomatà, al vice Sindaco, Riccardo Mauro ed al Presidente del Consiglio Comunale, Demetrio Delfino.

La mostra, ad ingresso libero, rimarrà aperta durante tutta la settimana (tranne lunedi 18 giugno) e sarà allietata dalla presenza delle diverse Associazioni culturali locali che offriranno animazioni, spettacoli, incontri di lettura, racconti e poesie, prevalentemente dedicati al tema della vecchiaia.

Nell’arco della settimana, tutti i visitatori potranno tradurre la propria preferenza per una fotografia in particolare, attraverso il voto. A tal uopo, saranno loro consegnate delle schede apposite per l’espressione del voto che rimarrà, dunque, anonima e segreta.

La manifestazione si chiuderà domenica 24 giugno con la proclamazione del vincitore del Contest di Fotografia. I lavori di scrutinio delle schede di votazione saranno espletati dalla Commissione di Garanzia, costituita dal Vice Sindaco della Città Metropolitana, Riccardo Mauro, dall’Assessore al Patrimonio Storico ed Artistico, Irene Calabrò e dal Giornalista Pubblicista, Filippo Sorgonà.

Nelle giornate di Sabato 16 Giugno e Domenica 17 Giugno, dalle ore 17.00 alle ore 19.30, nel piazzale antistante il Castello, sarà offerto agli anziani prevenzione e screening gratuito per la misurazione dei parametri vitali, oltre che supporto gratuito psicologico, con la presenza del personale infermieristico e medico altamente qualificato.

La Commissione Speciale Pari Opportunità della Città Metropolitana di Reggio Calabria ringrazia sentitamente tutti coloro che, per puro e lodevole spirito di solidarietà, hanno aderito gratuitamente alla Mostra, attraverso la partecipazione ed il sostegno alla riuscita degli eventi settimanali.

Tutti sono invitati a partecipare.

La Commissione auspica che dall’intero contesto settimanale possano emergere profili e spunti di riflessione che siano costruttivi di nuove proposte a tutela di questa fragile fascia d’età.

Al cospetto dell’infinta bellezza del “Tramonto della Vita” lasciamoci cogliere dalle più intense emozioni, come presi al cuore, guardando la vita degli anziani, da singolare e straordinaria sindrome di Stendhal, uomini e donne capaci di diventare plasticamente perfette opere d’arte, vite quasi “al completo di vita”, a segnare la strada degli altri, per lasciare, nel lungo sentiero dell’esistenza, il calco profondo delle loro tracce.

Commissione P.O. Città Metropolitana-RC