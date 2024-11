Al castello Aragonese “Antiche Tradizioni dei Sapori e dei Saperi di Calabria”

La Cooperativa Sociale Turismo per Tutti è lieta di presentare la VI Edizione della Manifestazione Culturale “Antiche Tradizioni dei Sapori e dei Saperi di Calabria”

La Manifestazione Culturale “Antiche Tradizioni dei Sapori e dei Saperi di Calabria” nasce con l’obiettivo di valorizzare le “attrazioni locali” , attraverso strategie finalizzate a recuperare e rendere accessibili specifiche attrattive. E’ una vetrina che restituisce alla Calabria un’immagine fatta di storia, cultura, tradizioni, di sapori e di saperi, che promuove l’intero territorio calabrese, incoraggiando il turismo durante tutto il periodo dell’anno, valorizzando il suo patrimonio naturale, archeologico ed artistico.

Questa nuovissima edizione si svolgerà sia all’esterno del Castello Aragonese, nella caratteristica Piazza, sia all’interno dello stesso; una location perfetta per un evento che nasce con l’obiettivo di valorizzare le attrazioni locali. L’Antico Maniero è una vetrina che restituisce alla Calabria un’immagine fatta di storia, cultura, tradizioni, di sapori e di saperi.

Durante l’evento, in Piazza Castello, sarà possibile effettuare visite presso gli stand delle eccellenze agroalimentari ed artigianali della Calabria, assistere a spettacoli folkloristici, cabaret e serate a tema, ascoltare musiche e stornelli tradizionali, partecipare a giochi ed attività di intrattenimento per grandi e piccini, degustare prodotti tipici, partecipare attivamente a laboratori artigianali allestiti e curati da Maestri artigiani.

E non solo!

All’interno del Castello, accessibile ai visitatori, si potranno ammirare: abiti caratteristici del periodo greco-romano, documenti storici riguardanti il Castello e la Città di Reggio tra l’ 800 e il 900, e la mostra di armi ed armature e stanze allestite secondo il periodo medievale.

