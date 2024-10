Al Castello Aragonese il Premio Nazionale simpatia della Calabria

Si svolgera’ il prossimo 10 settembre ,proprio in concomitanza con le feste mariane in città l’undicesima edizione del Premio Nazionale Simpatia della Calabria e ,la festa dei pasticceri Calabresi e Siciliani. Il terrazzo del Castello Aragonese di Reggio Calabria, sarà il teatro della cerimonia di premiazione, in cui verranno insigniti illustri personaggi Calabresi o di origine, che onorano la nostra bellissima terra di Calabria nelle loro attività.

Premiati:

Franco Romeo Cardiochirurgo,direttore della scuola di specializzazione di cardiologia dell’universita’ di Tor Vergata – Presidente della società italiana di cardiologia.

Paolo Sofia cantante, autore e compositore, leader del gruppo Quartaumentata.

Baba Sissoko musicista, Maliano griot e polistrumentista, uno dei migliori esponenti di musica etnica e Jazz, sposato in calabria, grande sensibilità umana ed artistica.

Bruna Mangiola grande volontaria, è nel coordinamento emergenza migranti diocesano di Reggio C., responsabile del

centro d’ascolto help center la casa di Lena nella stazione di Reggio Calabria Centrale.

Lucia Grillo attrice, regista, produttrice e modella statunitense con origini Calabresi, lavora in teatro,

televisione,cinema e pubblicita’- Laureata alla New York University, è fondatrice di Calabrisella Films- Prossimo un suo film in calabria.

Enzo Marascio inventore del muscolo di grano, una novità alimentare che riscuote da tempo grande successo

nella gastronomia a livello nazionale ed internazionale.

Premio speciale a Fattoria della Piana

E’ una delle più grandi realtà produttive del settore agroalimentari in Calabria e nel sud Italia, per fattoria della piana un mercato in espansione in molte parti del Mondo.

Riconoscimento anche alle due associazioni dei pasticceri APAR e DUCIEZIO, di Calabria e Sicilia che presenteranno e ci faranno degustare le prelibatezze del ”DOLCE DELLO STRETTO” condurranno la serata, Maria Pia Tucci e Marco Mauro.

Come da tradizione dell’associazione incontriamoci sempre per il volontariato che patrocinia il premio simpatia, donerà agli insigniti il classico orologio PERSEO da collezione, targato FS e la creazione del maestro orafo Michele Affidato, che realizzerà proprio in occasione dell’undicesima edizione. Naturalmente tante aziende che ci sostengono da anni ,partecipano con la donazione dei prodotti tipici della nostra magnifica terra di Calabria Testimonial da sempre, Otello Profazio.

Infine, con la collaborazione del comune, della citta’ metropolitana, e con l’ausilio della casa discografica ELCA SOUND di Natale Centofanti, si svolgerà dopo le 21:30 in piazza Castello, la trentunesima edizione della penultima sagra del csntastorie ,a cura del mastru cantaturi Otello Profazio, artisti importanti hanno già aderito con la loro partecipazione.