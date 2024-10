“Esercizi Digitali”: al Castello Aragonese il Workshop firmato NTC

Regole, consigli e indicazioni per valorizzare territorio e lo sport attraverso i social.

Il workshop, interamente gratuito, fornirà gli strumenti per promuovere un evento sportivo attraverso i social, per utilizzare correttamente il web e aiutare i genitori a proteggere i più piccoli dallo scorretto utilizzo dei social network.

Nel primo modulo, dal titolo “Strumenti digitali per la gestione di società ed eventi sportivi” si apprenderanno nozioni su applicazioni, sia per PC che per device mobili, utili per la comunicazione e il marketing di società ed eventi sportivi. L’intervento sarà tenuto da Alessandra Ortenzi, giornalista sportiva e autrice del libro Digital Marketing per lo Sport, Strumenti e tecniche per la comunicazione sportiva” edito da Hoepli.

Nel secondo modulo si vedrà “Come promuovere il territorio attraverso lo sport”. Ad intervenire sarà Mariarita (Mary) Sciarrrone, giornalista e consulente di marketing turistico. Durante l’intervento verrà analizzato l’indotto sportivo, si vedrà quanto gli eventi sportivi incidano positivamente sul territorio e come siano fondamentali per la promozione dello stesso. Si approfondirà, infine, come i social network possano essere utili per promuovere il territorio attraverso un evento sportivo.

Nel terzo modulo dal titolo “Social network sicuri: consigli ai ragazzi ed ai genitori”, Ken Curatola – giornalista e social media manager – illustrerà gli strumenti per navigare sul web in modo sicuro e iniziare a fare personal branding in modo corretto.