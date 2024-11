Al cinema Odeon due proiezioni del film “Cowspiracy: The Sustainability Secret”

Nell’ambito della Rassegna Cinematografica 2015-2016 del Circolo del Cinema Charlie Chaplin di Reggio Calabria,martedì 03 maggio 2016 presso il Cinema Odeon di Reggio Calabria ci saranno 2 proiezioni del film-documentario “Cowspiracy: The Sustainability Secret” (in prima visione regionale in Calabria) con il seguente programma:

– alle ore 18:00 (1° proiezione)

– alle ore 20:00 (2° proiezione)

A seguire ore 21:30 dibattito con:

–Prof Tonino Perna (sociologo ed economista),

–Prof. Domenico D’Amico (Filosofo),

–Claudio Scarpelli Presidente del Circolo del Cinema Charlie Chaplin di RC,

–Michele Principato Attivista ReggioVeg,

e con le Associazioni Ambientaliste:

–Nuccio Barillà, Dirigente Nazionale Lega Ambiente

–Bruno Emanuele Giordano, Volontario Greenpeace

–Vincenzo D’Africa,referente locale WWF.

L’evento è organizzato dal Circolo del Cinema Charlie Chaplin di Reggio Calabria con la

collaborazione di Reggio Veg e di Essere Animali.

L’ingresso è gratuito per i soci del Circolo del Cinema Charlie Chaplin (tesserati stagione 2015-2016) e a pagamento per i non soci, con biglietto al costo di 5,00 € cad.; Acquisto biglietti in prevendita presso: Libreria Ave (C.so Graibaldi RC); Trame solidali Micropunto Altromercato (C.so Graibaldi ), Cinema Odeon; Fannangioielli (C.so Graibaldi ); Cheers RC; Malavanda Cafè ; Pizzeria Mandalari. O in alternativa per prenotazioni/acquisto biglietti contattare Michele Principato Tel. 3289560103.

Il film racconta il viaggio di un aspirante ambientalista in cerca di risposte e soluzioni ai problemi ecologici più urgenti. Cowspiracy: il segreto della sostenibilità, soprannominato “il film che le organizzazioni ambientaliste mondiali non vorrebbero mai farti vedere” è un lavoro innovativo che indaga a fondo ed esplora il vero impatto dell’allevamento intensivo sull’ambiente e delle scelte politiche che ricadono inevitabilmente su di esso.

Andersen, regista e protagonista del film, cerca un confronto con i maggiori leader del movimento ambientalista, riscontrando tuttavia un intenzionale rifiuto in merito al tema dell’allevamento intensivo. Quest’ultimo è risaputo essere la principale causa di deforestazione e di devastazione ambientale, di consumo di risorse idriche, nonché dell’inquinamento dovuto ai gas serra, senza contare l’uccisone sistematica di un numero incalcolabile di esseri viventi. Cowspiracy offre infine il giusto percorso verso la sostenibilità globale di una popolazione in costante crescita: il veganismo, come scelta etica, per gli animali e per l’ambiente.

In altre parole una verità, per molti scomoda, e una soluzione immediata al devastante impatto ambientale che l’allevamento intensivo sta avendo giorno dopo giorno sul nostro pianeta.