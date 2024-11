Al Consiglio regionale il convegno sulla questione meridionale 3.0

Si terrà presso il consiglio regionale, nell’aula Giuditta Levato, giorno 18 aprile alle ore 15.00 il convegno sul tema “Questione merdionale 3.0 – tra sviluppo, politiche attive, formazione, contrasto al sommerso-regioni a confronto”.

Il convegno, che si colloca nell’ambito delle attività del Master di II livello in Economia dello Sviluppo e delle Risorse Territoriali, Culturali e Ambientali del Dipartimento PAU, diretto dal prof. Domenico Marino, vuole esser un momento di riflessione con esperti del settore sulle politiche meridionalistiche fatte fino a questo momento e sulle possibili policies da sperimentare per il futuro soprattutto in relazione alla creazione di occupazione.