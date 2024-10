Al “Don Bosco” di Bova Marina in scena “Ad un piano dal cielo”

Grande attesa per l’ultimo esilarante spettacolo al ‘Don Bosco‘ di Bova Marina. Sabato 9 giugno andrà infatti in scena alle ore 21.00 la commedia in atto unico dal titolo “Ad un piano dal cielo“, appuntamento finale della fortunata stagione teatrale ‘Elpìda 2018‘.

Lo spettacolo, della durata di un’ora circa, vede la partecipazione di due giovani e talentuosi attori, Lucia Minniti e Giuseppe Errante, entrambi grecanici e rientrati da poco a casa dopo essersi formati in due prestigiose accademie – rispettivamente Darec e Cams – e la firma alla regia di Silvio Cacciatore.

Una commedia moderna e divertente, della durata di un’ora circa, ambientata in un luogo all’interno di un moderno ufficio in cui i due restano bloccati per un intero fine settimana, passato a raccontare le proprie vicissitudini nel mondo esterno ed attendendo i soccorsi. Due personaggi fuori dagli schemi: eccentrica lei ed ipocondriaco lui, scoprono di avere in comune molte più cose di quello che credevano pur essendo due persone diametralmente opposte. Ma d’altronde gli opposti si attraggono, e se entrambi avessero preso le scale per lasciare gli uffici questa storia non sarebbe mai esistita.