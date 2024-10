Al Fico Eataly World protagonista la ‘nduja, ambasciatrice delle eccellenze calabresi

Le eccellenze dell’enogastronomia calabrese continuano a stupire e conquistare migliaia di visitatori che ogni giorno affollano lo stand della Regione Calabria a FICO Eataly World, il più grande parco agro-alimentare italiano inaugurato lo scorso novembre a Bologna.

Nel corso di questo fine settimana, lo stand della Regione a FICO propone quella che forse è la protagonista mondiale, quasi l’ambasciatrice delle eccellenze gastronomiche regionali: la ‘Nduja di Spilinga, proposta in tutte le sue declinazioni fino al 21 gennaio che ha attirato la curiosità e l’attenzione di tantissimi visitatori.

Tutti pazzi, quindi, per questo “esplosivo” salame morbido che ostenta opulenza ed è amatissimo da chi predilige i sapori decisamente forti, data la presenza del peperoncino, un’altra specialità calabrese.

Un tempo la ‘nduja era tradizionalmente spalmata sul pane, in quanto nasce come salume “povero”realizzato con gli scarti del maiale, e soprattutto era prodotta soltanto in un paese, Spilinga, località che gode di un microclima straordinario anche grazie alla vicinanza con la costa tirrenica: un mix perfetto tra aria di montagna e le frizzanti brezze marine.

Gli appuntamenti di oggi e domani con le degustazioni presso lo stand della Calabria sono dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20 con l’Aperitivo al Chiosco e Eat&Dream ExperienceIN.it; mentre dalle 13 alle 15 e dalle 20 alle 22 si festeggia con la pasta Calabrese all’Nduja nell’Osteria dei Borghi d’Italia, uno degli oltre 40 ristoranti di FICO Eataly World.

Durante le degustazioni di sabato 20 e domenica 21 gennaio, non mancheranno gli eventi musicali: Calabria Street Band & Sound presenta Re Nilliu, QuartAumentata, Mattanza, Kalamu, Totarella, Mimmo Cavallaro, TaranProject, Otello Profazio, Calabruzi, Micu u pulici.

Gli appuntamenti della prossima settimana, a partire da lunedì 22 gennaio e fino a domenica 28 gennaio, vedono lo stand della Calabria “Pascoli Primigeni”, con speciali presentazioni e degustazioni di formaggi di pecora, a cura del Consorzio DOP Pecorino Crotonese e del Consorzio del Monte Poro. Da non perdere gli speciali beer tastings di Birra Artigianale presso l’Area barbecue.

Ogni giorno, sin dall’inaugurazione di FICO Eataly avvenuta lo scorso 15 novembre, migliaia di visitatori hanno apprezzato le eccellenze dell’enogastronomia calabrese grazie alle attività di promozione e valorizzazione promosse a Bologna su iniziativa della Presidenza della Regione Calabria, in collaborazione con il Settore Internazionalizzazione e l’Arsac, l’Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese.

La Calabria si conferma così come la vera patria della Dieta Mediterranea, e gli eventi in programma fino al mese di febbraio presso lo stand della Regione a FICO Eataly propongono una serie di degustazioni e presentazioni all’insegna dei “Sapori Trendy per il 2018”.