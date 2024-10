Al Liceo Da Vinci la cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico

Lunedì 16 Settembre, alle ore 9:00, presso la sede del Circolo del Tennis “R. Polimeni” di Reggio Calabria si terrà la cerimonia di apertura dell’anno scolastico 2019/2020 del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”.

Alla manifestazione prenderanno parte i quasi cinquecento nuovi alunni iscritti alle prime classi del Liceo, in una cornice di pubblico nella quale spicca la presenza delle famiglie e la partecipazione dei massimi rappresentanti delle Istituzioni, del clero, del mondo accademico e delle associazioni.

Nel corso della manifestazione che vedrà sfilare i nuovi iscritti, veri protagonisti della giornata, si esibiranno la band del liceo diretta dal Maestro Maria Luisa Fiore, docente del liceo, e la scuola di ginnastica artistica “Virtus” curata dalla prof.ssa Caterina Albanese. I ragazzi del liceo saranno, inoltre, coinvolti in performance artistiche di vario genere.

L’avvio del nuovo anno scolastico vedrà la straordinaria benedizione dell’arcivescovo di Reggio-Bova, Sua Eccellenza, Giuseppe Morosini.

La Dirigente scolastica, Giuseppina Princi, sottolinea l’importanza di questo evento che annualmente vede protagonisti gli studenti e che registra l’impegno organizzativo di tutta la “squadra vinciana: “il giorno della cerimonia di inaugurazione, che ormai tradizionalmente si svolge presso la struttura del Circolo del Tennis R. Polimeni, ha il sapore della festa e della gioia rivolte all’avvenire.

Si tratta di un importante momento di focalizzazione della “vision” di un futuro che già deve essere vissuto al presente con responsabilità, passione e progettualità, e al quale partecipa, al fianco dei ragazzi, tutta la società civile, compresi i suoi massimi esponenti istituzionali, come incipit di un mondo nuovo possibile e realizzabile concretamente con una partecipazione attiva e con azioni concrete.

E da qui che bisogna partire, afferma la dirigente, da una volontà di cambiamento del nostro quotidiano che può avvenire solo trasformando desideri in azioni concrete che rendano possibile lo scarto tra sogno e realtà. Il futuro è di questi ragazzi, la responsabilità di come sarà è di chi darà loro la possibilità e gli strumenti concreti per realizzarlo migliore del presente”.

La dirigente, rappresentando tutto il personale docente, Ata del da Vinci, ringrazia il Presidente del Circolo, Igino Postorino, per l’opportunità che offre agli studenti e alle famiglie di vivere l’atmosfera del primo giorno di scuola in questa incantevole location.

Una collaborazione tra la scuola ed il Circolo che è stata, ormai da anni, istituzionalizzata con apposito protocollo e che permette agli studenti del liceo di avviarsi alla disciplina sportiva del tennis accompagnati da professionisti del settore.