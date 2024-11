I Frequenze Retrò al Mala Music Fest a Reggio Calabria

Una tre giorni di “Malamusica” a Reggio Calabria da segnare tra gli appuntamenti imperdibili dei Frequenze Retrò.

Il Mala Music Fest inizierà il 16 giugno e terminerà il 18. Il Malavenda Cafè sarà la location che ospiterà il festival in cui confluiranno dj set, live music e l’interpretazione di testi teatrali accompagnati dalle note musicali di violoncello e armonica.

Il caffè letterario della città calabrese, in via Zecca 1, si è proposto come il luogo dall’atmosfera più adeguata per mischiare in un unico evento differenti influenze artistiche. Per celebrare l’estate, l’arte incontrerà lo spettacolo ma soprattutto la musica dei Frequenze Retrò. Il quartetto musicale si esibirà la sera del 17 giugno alle ore 21,00.

Durante il concerto, rigorosamente dal vivo, Valeria Graziani intonerà, tra i tanti brani inediti, anche il nuovo singolo della band “L’uomo dei sogni”.

Il jazz, lo swing e il pop si sono, infatti, incontrati nella musica cantautorale del gruppo inaugurando il nuovo corso dei Frequenze Retrò ai nastri di partenza dell’ispirata canzone di Valeria Graziani, interprete e autrice.

Ad allietareil pubblico non mancheranno le rinnovate sonorità del contrabbasso di Luca De Lorenzo e delle chitarre grande bouche di Maurizio Crivello e petite bouche di Salvo Agate. Anche il look della band non passerà inosservato: lo stile dandy padroneggerà l’allure dei Frequenze Retrò. Il messaggio lanciato dai quattro artisti è chiaro: “Non siamo più la cover band del 2007, ma un gruppo dallo stile musicale unico perché frutto di contaminazioni acustiche diverse e personali”.

In vista della presentazione dell’intero album “Nel cilindro di un mago”, la cui uscita è prevista in autunno, i presenti al concerto potranno ascoltare un altro inedito: “Ballarò”. Il brano strumentale è frutto di un’ispirazione artistica che ha ispirato il chitarrista Salvo Agate proprio durante un concerto tenuto nel quartiere Ballarò a Palermo.

Unici nel loro genere, i Frequenze Retrò conquisteranno il pubblico di Reggio Calabria perché la buona musica arriva sempre a toccare le note giuste di chi non resta indifferente al sound e alla qualità d’autore.

Durante la serata sarà possibile acquistare il singolo dei Frequenze Retrò costituito da “L’uomo dei sogni” e “Ballarò”.

I Frequenze Retrò sono:

Valeria Graziani – voce

Salvo Agate – chitarra petite bouche

Maurizio Crivello – chitarra grand bouche

Luca De Lorenzo – contrabbasso