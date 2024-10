Al Parco Caserta Sport Village appuntamento finale Spring Season Asi Calabria Nuoto

13 società, 1200 partenze per 450 Atleti! Sono i numeri della prossima gara firmata Asi Calabria Nuoto.

Seconda e ultima tappa, quella primaverile, per il torneo calabrese di Asi Nuoto che chiude la stagione, prima delle regionali, sfondando, ancora, il suo record con numeri eccezionali che denotano apprezzamento per iniziativa e organizzazione. Superato ancora il primato per numero di partecipanti che, domenica 29 aprile, partiranno da tutta la Calabria per disputare l’ultima gara stagionale. Splendido teatro sportivo, la piscina Parco Caserta di Reggio Calabria.

Una gara molto importante che desta grande interesse perché sarà determinante per le qualificazioni di accesso alle finali regionali del prossimo mese. Grande attesa e grande fermento, dunque, nel mondo natatorio calabrese, concentrato negli ultimi allenamenti in vista di questa importante tappa. La complessa macchina organizzativa è già in moto da parecchio tempo per soddisfare le esigenze di atleti e famiglie.

E, sicuramente, l’organizzazione del coordinatore Giuseppe Gangemi, responsabile del settore nuoto di Asi, e del suo staff, rappresenta uno dei tasselli che rendono possibile registrare risultati di partecipazione che si rinnovano e si superano in un crescendo di consensi. Sempre presente Nuoto sprint che consentirà di consultare iscrizioni e tempi in real time. Aggregazione, competizione, allegria gli ingredienti che caratterizzeranno, come sempre, questo ultimo step dedicato a grandi e piccoli appassionati di nuoto.