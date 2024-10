Al Parco Ecolandia l’ottava edizione del Reggio Gospel Day

Reggio Gospel Day, giunto alla OTTAVA edizione è diventato nel tempo, nella nostra Regione, l’evento gospel più atteso dagli appassionati di questo genere musicale.

Anche quest’anno, così come in passato fu con Cheryl Porter e Sherrita Duran, il Reggio Gospel Day, includerà un seminario teorico-pratico sul Gospel, con concerto conclusivo, tenuto da KNAGUI, artista gospel indipendente, grande docente e direttore corale, nato e cresciuto a York (Pennsylvania, USA) dove la ricca scena musicale gli ha permesso di sviluppare, fin da ragazzo, il proprio talento lavorando in differenti contesti. “Sono cresciuto tra chiesa e famiglia, con regole molto rigide: non si poteva ascoltare nulla che non fosse gospel. Ma ora sono felice che il mio talento si sia sviluppato in chiesa”.

Come artista KNAGUI si è esibito davanti a audience entusiaste sia in USA che in Europa, apparendo sul palco prima con la sua madrina, la leggenda gospel

Twinkie Clark, e poi con alcune icone del gospel come Bob Singleton, Hezekiah Walker,Fred Hammond,Dorothy Norwood.

I suoi seminari sono dedicati a vari livelli di destinatari e spaziano su diversi argomenti nell’ambito della tecnica musicale, conduzione corale e vocalità gospel. KNAGUI sostiene che il proprio essere un “artista gospel” si esprime al meglio soprattutto quando può insegnare a un coro e condividere con i partecipanti al workshop non solo parti, canzoni e musica, ma soprattutto infondere la passione e la profondità del messaggio che il gospel porta con sé.

Chi lo ha conosciuto può testimoniare che riesce a farlo sempre, con il bagaglio professionale di conoscenze e di tecnica, con l’approccio entusiasta ed amichevole, lo spirito appassionato ed il carisma che lo contraddistinguono e che già in migliaia di persone, facenti parte del popolo di cori e di cantanti, professionisti o meno, appassionati di gospel, hanno potuto apprezzare alle sue lezioni e seminari in passato.

Secondo Knagui “cantare” è frutto di una equilibrata consapevolezza, coordinamento e precisione.

Durante il workshop ci saranno esempi pratici di alcune tecniche finalizzate al raggiungimento di questi obiettivi.

Il workshop è rivolto a tutti gli appassionati della musica gospel, di ogni età e preparazione.

Il Parco Ecolandia sarà la location speciale per questo evento il cui programma si svilupperà in due momenti distinti, uno stage di due giorni ed un concerto finale, “GOSPEL SOTTO LE STELLE”, per quello che sarà un week end di musica, confronto, studio e condivisione.

Il workshop, i cui dettagli sono disponibili sul portale web del Corona Chorus http://www.coronachorus.it, si svolgerà da SABATO 23 settembre alle ore 10.00 fina a domenica 24 alle ore 13.00.

Domenica 24 alle ore 19.00 “GOSPEL SOTTO LE STELLE” concerto gospel conclusivo con KNAGUI, il Corona Chorus ed i coristi partecipanti al WORKSHOP.

I biglietti per il concerto sono disponibili, in prevendita, online, sul portale http://www.inprimafila.net oppure presso il bar “GRAN CAFFE'” in Viale Zerbi, 9/11/13 (di fronte Pineta) e possono essere, infine, acquistati direttamente il giorno del concerto presso la biglietteria del Parco Ecolandia.