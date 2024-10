Al Planetario la conversazione su “Genesi e Big bang”

Con la conversazione della prof.ssa Angela Misiano su: “Genesi e Big Bang”, si conclude il programma: “Sotto le stelle di Natale” realizzato dal Planetario Pythagoras di Reggio Calabria. L’uomo si è sempre interrogato sull’origine dell’universo, la prof.ssa metterà a confronto la narrazione biblica con quella della scienza moderna e tenterà di dimostrare che è possibile superare il pregiudizio della contrapposizione e scoprire, pur nella loro diversità, insospettabili convergenze. Il rapporto tra scienza e fede è sicuramente un ambito ancora capace di suscitare accesi dibattiti: l’errore sta nel metterle in contrapposizione o in conflitto di supremazia tra di loro perché come ha scritto Albert Einstein: “La scienza senza la religione è zoppa. La religione senza la scienza è cieca”.

L’incontro avrà luogo venerdì 6 gennaio ore 19.30 presso il Planetarium Pyhagoras ed è dedicato alla Parrocchia del SS. Salvatore, entro cui ricade il Planetario, ma tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.