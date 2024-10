Al Planetario Pythagoras il Concorso Nazionale “In memoria di Olga: la vita oltre”

Il Planetario Pythagoras – Sez. Calabria Società Astronomica Italiana, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento dell’istruzione – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, nell’ambito del Protocollo d’Intesa MIUR/SAIT, in sinergia con la Città Metropolitana di Reggio Calabria ed in collaborazione con il Centro Italiano Femminile provinciale di Reggio Calabria, indicono la XI Edizione del Concorso Nazionale “In memoria di Olga: la vita oltre”.

In data 11 ottobre il MIUR, sul sito istituzionale, ha promulgato il Bando del Concorso.

Esso fu istituito nel maggio 2008 per ricordare la piccola Olga Panuccio, vittima di una feroce aggressione insieme con i suoi genitori e deceduta il 1° aprile 2008.

Attraverso il ricordo di Olga Panuccio, l’iniziativa intende ricordare tutti i bambini a cui è stata negata la possibilità di un sereno avvenire.

Il Concorso, ad oggi l’unico, è indirizzato agli alunni della scuola dell’infanzia e del primo ciclo, per sollecitarli all’osservazione del cielo notturno e all’elaborazione di una personale riflessione, che si traduca in una pagina scritta o in una elaborazione grafica, nella considerazione che il cielo stellato sia il luogo che idealmente accoglie ogni bimbo scomparso.

Il concorso è articolato in due sezioni: Disegno, con tema “Disegnate il Cielo”, e Composizione letteraria con tema “Raccontate il Cielo”.

Alla scuola dell’infanzia è riservata la sezione Disegno.

I lavori devono essere inviati a:

Planetarium Pythagoras

Casella postale 32

89100 Reggio Calabria.

La data di scadenza per la presentazione dei lavori è fissata al giorno 10 dicembre 2018.

NON farà fede il timbro postale

I lavori possono essere presentati brevi manu presso il Planetario Pythagoras, Via Margherita Hack (già Salita Zerbi, 1)- Reggio Calabria

Per ogni altra informazione si rimanda al sito del Planetario www.planetariumpythagoras.com o contattando la Segreteria:

Telefono/fax: 0965 32 46 68

E-mail: planetario.rc@virgilio.it