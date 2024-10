Al Planetario Pythagoras torna “Racconti delle stelle”

Mercoledì 21 dicembre alle ore 17:00 al Planetario Pythagoras di Reggio Calabria, a conclusione del ciclo PAZZI DI STORIE organizzata dalla Biblioteca dei Ragazzi in collaborazione con SpazioTeatro, torna RACCONTI DELLE STELLE spettacolo e laboratorio di scrittura per bambini dai 6 anni in su, interpretato da Anna Calarco e Samuel Nava e diretto da Gaetano Tramontana.

La performance ruota intorno ai miti e leggende legate alle costellazioni e consiste in una prima fase di narrazione, lettura e ascolto e una seconda fase di scrittura che coinvolge direttamente i partecipanti.

Due personaggi – una giovane donna (Zal) e un bambino (Manas) – accompagneranno gli spettatori in un viaggio narrativo nel quale ogni oggetto, ogni parola, ogni gesto ha un sapore mitologico e quasi sacro.

L’intero percorso è pensato per essere vissuto dai bambini insieme ai genitori o comunque insieme ad un adulto che possa accompagnarli e calarsi totalmente nell’esperienza insieme a loro.

L’asse adulto-bambino, dove l’adulto funge da guida per il bambino, è rappresentato sulla scena da Zal e Manas e si rispecchia sulla platea dei partecipanti.

Per questo è necessario che ogni bambino non viva l’esperienza da solo ma in compagnia di un adulto che sia per lui guida e confronto specie nella fase di scrittura.

In occasione del solstizio d’inverno lo spettacolo è ospite del Planetario Pythagoras per festeggiare un anno esatto di repliche ed augurare a tutti buone feste.

Planetario Pythagoras – Salita Zerbi, Reggio Calabria

Mercoledì 21 dicembre ore 17:00

ingresso € 5,00

sconti 20% e 30% per tesserati Bibloteca dei Ragazzi

info e prenotazioni al 327.8824099

info@bibliotecadeiragazzi.i