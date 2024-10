Al porto di Reggio l’imponente e lussuoso yacht ‘Tesoro’

Attraccato al porto di Reggio Calabria, è possibile ammirare l’imponente yacht “Tesoro”, ex Scorpion 2. Il lussuoso interno è stato progettato da Owner e il suo stile esterno è di Francesco Paszkowski.

Si tratta di un’imbarcazione che può ospitare fino a 12 ospiti in 5 camere, tra cui una suite armatoriale, 1 cabina VIP, 1 cabina doppia e 2 cabine doppie. È inoltre in grado di trasportare fino a 6 membri dell’equipaggio a bordo per garantire una rilassante esperienza di yacht di lusso.

Al suo interno sono presenti numerosissimi servizi, tra cui: aria condizionata, connessione WiFi a bordo, Jacuzzi sul ponte, attrezzi ginnici e palestra.

E’ possibile affittare questa imbarcazione al prezzo di 140.000 euro a settimana, più le spese.