Al Porto di Reggio Calabria consiglio Comunale aperto sul tema migranti

Una seduta del Consiglio Comunale aperto e “all’aperto”, si terrà il prossimo 5 luglio, mercoledì, alle ore 18,30 presso il Porto di Reggio Calabria, con un unico punto all’ordine del giorno: “Accoglienza migranti, analisi e prospettive”.

Una scelta: quella dell’amministrazione Falcomatà, di affrontare la discussione su un tema di emergenza e stringente attualità per la città di Reggio Calabria, coinvolgendo cittadini, associazioni, istituzioni e addetti ai lavori.

Un luogo emblematico: il porto di Reggio Calabria, dove ormai quasi quotidianamente, trovano approdo centinaia di migranti e in cui si assiste in modo esponenziale all’aumento del numero di minori stranieri non accompagnati.

Come assicurare una dignitosa accoglienza e sistemazione in mancanza di strutture adeguate, risorse e mezzi per accogliere flussi continui ?

Fissata l’analisi, quale messaggio e strategie dalla città di Reggio Calabria, che rappresenta oggi uno snodo nevralgico all’interno di un fenomeno, quello della migrazione dal sud del mondo, che presenta caratteri persistenti e strutturali?

Sono soltanto alcuni dei nodi da affrontare e discutere insieme ai cittadini.

Per proporre un intervento occorre inviare una mail a : Presidente.consiglio@reggiocal.it fino alle ore 12,00 di mercoledì 5 luglio, indicando le generalità ed eventuale categoria o associazione di appartenenza. La lista degli interventi, che avranno la durata massima di tre minuti, sarà stilata in base all’ordine di arrivo.