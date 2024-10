Al ‘Righi’ una giornata di grande sport con Scuola Basket Viola e Reggina

Giovedì mattina il nuovo Direttore Generale della Scuola di Basket Viola sarà l’ospite d’onore dell”importante giornata d’apertura programmata dall’istituto reggino.

L’Istituto Istruzione Superiore “A.Righi” di Reggio Calabria è pronto ad ospitare una grande giornata di sport.

L’Istituto ospiterà una manifestazione a carattere sportivo che coinvolgerà tutti gli allievi dell’istituto stesso, la politica cittadina e metropolitana ,le federazioni sportive ed il mondo del Calcio e del basket.

La manifestazione è stata fortemente voluta dal Dirigente Scolastico dell’Istituto, l’Avvocato Maria Daniela Musarella.

Il percorso scolastico passerà da un incontro tematico: Dal pallone che va in rete alla palla nel canestro tra Reggina Viola ed una conversazione sportiva dal tema “La forza dello sport in età adolescenziale”.

L’invito è stato rivolto alla stampa sportiva e locale, alle istituzioni rappresentate dal Comune di Reggio Calabria ed alla Città Metropolitana, dalla Federazione Italiana Pallacanestro e dal Comitato Regionale Fip.

Il tema sportivo e l’esperienza sul campo sarà garantito dalla presenza della Reggina Calcio e della Viola Reggio Calabria.

Le due massime realtà sportive cittadine militanti in Legapro ed in Serie B tra goal e reti e palla a spicchi e canestri saranno affiancate dalla Scuola di Basket Viola, motore giovanile in nero-arancio potenziato dalla presenza di Donato Avenia, mostro sacro del basket cittadino e nazionale e nuovo dirigente generale del club.