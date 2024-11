Al teatro Cilea lo show di Arte in movimento

Una favola targata “Arte in movimento”.

E’ tutto pronto per l’incredibile show realizzato dalla coreografa e direttrice artistica Giusy Bolaffi che vedrà impegnate sabato 27 giugno alle ore 20,30 presso il teatro “Cilea” tante giovani ballerine in un saggio di fine d’anno che spazierà dal moderno all’hip hop al blues. I corpi diventeranno un “oggetto” del mondo capaci di mettersi in relazione, le coreografie un ritmo abile a comporre delle intensità.

La serata, condotta dalla giornalista Eva Giumbo, vedrà anche alcuni momenti di puro cabaret con il comico reggino Aldo Zumbo in arte Jo Kattolo amatissimo dai bambini per i suoi divertenti sketch. Una variega partitura sonora farà ritrovare e scoprire tanti giovani talenti di questa terra che, insieme alla maestra Bolaffi, hanno per un anno studiato e lavorato intensamente per realizzare questo show il cui ingresso è gratuito.

La versatile compagnia di danza Arte in Movimento, il cui stile è apprezzato da un pubblico eterogeneo, vanta un ampio repertorio che spazia da grandi classici rivisitati a produzioni contemporanee.

Due ore di magia tra prese, salti e straordinarie coreografie della maestra Bolaffi impegnate con le sue allieve nel gran finale dove il musical sarà l’ultimo regalo per questo anno accademico.

“La danza è tecnica, tanto studio ma anche divertimento.

Buttatevi, provate, perché ogni giorno s’impara sempre di più – afferma la coreografa Bolaffi – Lo spettacolo di fine anno è un momento molto importante di crescita e di confronto con gli altri allievi ed è un evento che richiede un impegno notevole non solo da parte di insegnanti e ballerini ma anche di persone esterne come tecnici luci, audio, scenografi, costumisti, direttori di palco.

Quello di sabato sarà un vero show scritto e raccontato da allievi di tutte le età che, danzando su note moderne e contemporanee, emozioneranno il pubblico narrando una favola tutta reggina”.