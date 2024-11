Al Teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria “La vita è così…e la storia continua.” In scena una sfilata di volti noti nazionali ed artisti locali

di Gianluca Putortì – Questa sera, alle ore 20, va in scena al Teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria “La vita è così… e la storia continua.”, sesta edizione del Memorial di Mino Reitano, ideato e voluto dal fratello dell’artista, Gegè.

Quest’anno, come nelle edizioni passate, ci sarà una sfilata di volti noti nazionali ed artisti locali, con la collaborazione tecnica ed organizzativa di Natale Princi, in qualità di Direttore artistico e di Diana Morini, impegnata nel curare le sceneggiature, la comunicazione e la grafica.

Madrina della serata sarà Giusy Versace, vincitrice di “Ballando con le Stelle 2014” di RAI1. A condurre la manifestazione sarà il giornalista Domenico Milani assieme a Stefania Bivone, Miss Italia 2011 e Erica Cunsolo, Miss Calabria 2008. I cantanti verranno accompagnati dall’Orchestra Giovanile di Fiati di Delianuova insieme alla “Progeny Big Band” diretti dal M° Gaetano Pisano.

Nel cast, fra gli altri: Rosanna Fratello, Michele, le gemelle Chiara e Martina Scarpari, Enzo Reitano, Felice Pagano, Cosimo Papandrea e Giovanna Scarfò dei Taranproject, Ivana Pellicanò, Alessia Digiò, Caterina Riotto, Filippo Italiano, Romina Mamo, Francesco Trapasso, Adela, Ninha Rose, Active Sound, Giorgia La Commare, Martina Faccioli e Accademia Musicale Canto Moderno.

L’evento è patrocinato da Regione Calabria, Provincia e Comune di Reggio Calabria, una manifestazione in ricordo di uno dei più grandi artisti della nostra terra, che ha lasciato un vuoto nel panorama musicale nazionale.