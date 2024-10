Al Teatro Primo di Villa San Giovanni Emilio Sorridente

Lo show che Emilio e la band hanno creato a supporto del disco ‘From the Shell’ è inteso come esperienza visiva e sonora che punta a coinvolgere i sensi dell’ascoltatore attraverso l’utilizzo di filmati ed effetti visivi spaziando tra i brani dell’album ed alcune cover, scelte tra quelle che hanno fatto grande il genere.

Emilio Sorridente affonda le proprie radici artistiche nel rock psichedelico e nel blues. Il viaggio musicale del chitarrista e cantante si snoda attraverso un cantautorato sperimentale (Anomalia di sistema, Reality Show) passando attraverso divagazioni rock-reading (7 Sins) e un passato di collaborazioni e apparizioni dal vivo con diverse personalità del blues (Franco Vinci, Roberto Ciotti, Will Tang & Patrick Murdoch) e del rock (Sasha Torrisi, Black Seeds, Encelado). L’ultimo album, ‘From the Shell’, è appena uscito in vinile per RNC Music/Self.

link video : https://www.youtube.com/watch?v=iGX2nAzuWhA