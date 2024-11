Al via la prima edizione del Gran Fondo D’ Aspromonte

Sabato 30 e domenica 31 Gennaio avrà luogo a Gambarie d’Aspromonte la prima edizione organizzata dall’associazione Aspromontewild di un raduno di sci di fondo, escursionismo e ciaspole denominata “Gran Fondo d’Aspromonte”.

La manifestazione, non competitiva, è aperta a tutti e si svolgerà in ambiente innevato, dividerà sciatori di fondo escursionismo ed escursionisti su racchette da neve. Due gli itinerari differenti per raggiungere il vecchio Ostello, meta dell’escursione.

Questa prima edizione vedrà la partecipazione di tutte le sezioni del Club Alpino Italiano della Calabria ed alcune della Sicilia che contribuiranno, coinvolgendo gli appassionati, alla valorizzazione di questo fantastico tratto montano, porta naturale del Parco Nazionale dell’Aspromonte.

Aspromontewild è una associazione Sportiva che opera sul territorio da diversi anni ed ha come finalità primarie l’ esplorazione e la valorizzazione dei tratti montani più inaccessibili e stupefacenti. Composta da guide ambientali, guide in canyon, istruttori di sci, canoa e di arrampicata, profondi conoscitori delle attività e del territorio, intende promuovere luoghi sconosciuti ed angoli naturali di una affascinante quanto inesplorata montagna, già famosa come uno dei luoghi più selvaggi ed inaccessibili del sud Italia.

Il programma di massima prevede:

sabato 30 pomeriggio, una breve escursione con sci di fondo intorno all’invaso della Diga del Menta o, in alternativa, la salita in drezione dell’ex base Usaf.

In serata cena e pernottamento a Gambarie, con sorprese ed intrattenimenti vari.

Domenica 31 i due gruppi, uno con gli sci di fondo escursionistico e l’altro con le racchette da neve, saranno accompagnati dai soci di Aspromontewild e del Caireggio in supporto. Pertanto i due gruppi percorreranno due distinti itinerari tra luoghi d’incanto, splendide faggete, ampi panorami mozzafiato vista mare ed Etna che daranno un ulteriore valore aggiunto ai già interessanti percorsi, concludendosi all’ostello posto in località Nardello, dove sia gli sciatori che gli escursionisti si incontreranno per gustare una calda e ristoratrice “fagiolata” con un buon vino.

Si ringraziano anticipatamente il Comune di Stefano ed il Sindaco, il CAI di Reggio Calabria il Dott. Milella ed il Dott. Barreca, per l’assistenza sanitaria, l’avvocato Morisani, Aspromonteliberamente nella persona di Maurizio Marzolla e tutti gli albergatori e commercianti che hanno aderito a questa iniziativa.

Per qualunque informazione, è necessario visitare il sito www.aspromontewild.it