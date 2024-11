Al via la prima edizione della Fiera del libro nazionale all’aperto a Reggio Calabria – Xenia book Fair La Leonida Edizioni ed la comunità dei gesuiti di Reggio Calabria invitano alla partecipazione

Sono una quarantina gli espositori provenienti da tutto il territorio nazionale e molteplici gli eventi che si terranno presso il Parco della Mondialità di Gallico Superiore (RC) il 4 e il 5 luglio in occasione della Xenía Book Fair, la I Edizione della Fiera Nazionale del Libro all’aperto a Reggio Calabria. L’evento è organizzato dalla Leonida Edizioni, dalla Compagnia di Gesù e dal JSN-CVX (Jesuit Social Network-Comunità di Vita Cristiana) di Reggio Calabria e ha come filo conduttore la xenía (parola greca che significa “ospitalità”).

L’intento è quello di offrire alla città, non una semplice esposizione libraria, né un incontro per soli esperti del settore, ma una proposta culturale di alto profilo e allo stesso tempo sbilanciata sulle “periferie esistenziali”, a partire da un tema di grande attualità, come quello della xenía, capace anche di intercettare le radici culturali profonde di questa terra di frontiera, metonimia di tutto il Meridione. Il tema della manifestazione legherà in un percorso ideale i numerosi eventi programmati presso l’anfiteatro del parco verde attrezzato: istituzionale, con la partecipazione dell’On. Cécile Kyenge, P. Giovanni La Manna SJ, Bruna Labate Mangiola, Tonino Perna e Antonietta Sacco; accademico, con docenti dell’università di Messina e dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria; musicale e artistico, con l’esibizione di Fabio Macagnino, la partecipazione di strumentisti del Conservatorio di Musica “Francesco Cilea” di Reggio Calabria e una mostra dell’artista Alessandro Allegra; teatrale, con l’esibizione della compagnia dei Don Cosciotti senza mancia; letterario, con la cerimonia di premiazione della X Edizione del Premio Letterario Internazionale “Gaetano Cingari”, organizzato dalla Leonida Edizioni, e l’incontro con la scrittrice siriana di fama mondiale Maram al-Masri.

Prevista la presenza attiva del giornalista RAI Stas’ Gawronski. Tra i vari appuntamenti sono previsti reading letterari e incontri con gli autori presentati dalle case editrici, la consegna di borse di studio agli studenti del doposcuola del Centro Servizi Immigrati della CVX di Reggio Calabria da parte degli studenti del Collegio “S. Ignazio” di Messina, workshop e laboratori di scrittura creativa con la collaborazione dell’Associazione Pietre di Scarto (confederata a BombaCarta). La partecipazione diretta da parte di associazioni culturali e case editrici è gratuita.